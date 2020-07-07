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Кудрин рассказал о возвращении в бюджет 4,5 млрд рублей 

Российская Газета 1 час назад
Кудрин рассказал о возвращении в бюджет 4,5 млрд рублей
Фото: РИА Новости
В 2019 году Счетная палата (СП) выявила бюджетные нарушения на 884,6 млрд рублей. При этом 4,5 млрд рублей было возвращено в бюджетную систему РФ по итогам работы ведомства в прошлом году. Об этом рассказал в ходе отчета в Госдуме глава СП Алексей Кудрин.
В своем докладе он заявил о росте числа выявленных нарушений. Если в прошлом году — 884,6 млрд рублей, то в 2018-м было на 112 млрд рублей меньше.
В результате проверок Счетная палата направила 51 материал в Генпрокуратуру, 22 — в другие правоохранительные органы, было возбуждено 25 уголовных дел. По 20 материалам еще проходит проверка.
Удалось вернуть в бюджет 4,5 млрд рублей, к дисциплинарной ответственности привлечены 436 должностных лиц, из которых 23 уволены. Кроме того, 40 юридических и должностных лиц привлечены к административной ответственности.
На данный момент ведомство сформировало единую базу данных всех проверок с 1999 года.
"С 1 июля все проверки с 1999 года вывешены на нашем сайте в машиночитаемом варианте", — заявил Кудрин.
По его словам, теперь можно обобщать данные, анализировать в автоматизированном режиме.
"Мы считали, что это хороший шаг, чтобы учитывать опыт и сопоставлять результаты, которые мы получаем сейчас, с тем, что выявлялось раньше", — подчеркнул глава СП.
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Экономика , Алексей Кудрин , Генпрокуратура РФ , Госдума , Счетная палата , МВД
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