Нерест тресковых рыб может задержать возобновление строительства газопровода "Северный поток 2" в водах Дании (Балтийское море) до сентября текущего года. К такому выводу пришли аналитики инвесткомпании "Атон".

Напомним, что в понедельник Дания дала компании-строителю трубопровода Nord Stream 2 AG обновленное разрешение на строительство "Северного потока 2" в своих водах. Теперь компании можно использовать для реализации проекта не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным, так как подлежащий достройке маршрут газопровода проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химическим оружием. На основании этого разрешения российская компания может приступить к работе по укладке труб не ранее 3 августа: в этот день завершится период апелляции по данному решению Дании.

"Строительство сможет возобновиться не ранее 3 августа — в этот день истекает срок, в течение которого новое решение датского регулятора может быть обжаловано. Еще одно препятствие создает нерест трески в июле и августе, когда любые строительные работы в зоне нереста запрещены, в результате чего возобновление строительства может быть отложено до сентября", — отмечает "Атон".

После окончания Второй мировой войны в 1945 году в Балтийском море было затоплено несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов. Наибольший арсенал был сброшен в окрестностях островов Готланд и Борнхольм, вблизи которого проходит маршрут "Северного потока 2". Именно из-за риска контакта с боеприпасами Дания запрещает использование судов с якорным позиционированием.

При этом возможным вариантом достройки "Северного потока 2" считается использование именно такого трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Одним из судов, которые могут завершить строительство газопровода "Северный поток 2", является якорная баржа "Фортуна" компании МРТС. Второй кандидат — трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. Оба судна сейчас находятся в порту Мукран — логистической базе "Северного потока 2".