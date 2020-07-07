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У «Северного потока-2» нашли новую проблему 

Lenta.ru 1 час назад
У «Северного потока-2» нашли новую проблему
Фото: РИА Новости
Строительство «Северного потока-2» в водах Дании, скорее всего, не сможет возобновиться в августе, а произойдет это не раньше сентября. К такому выводу пришли аналитики инвестиционной компании «Атон», передает РИА Новости.
Новой проблемой станет нерест тресковых рыб, который традиционно идет в районе укладки труб в июле и августе. Любые строительные работы в этот период запрещены нормами королевства.
Ранее датские власти разрешили оператору строительства газопровода Nord Stream 2 AG использовать суда с якорным позиционированием. Они установили, что маршрут проходит вне районов захоронения химического оружия времен Второй мировой войны.
Срок подачи апелляции на это решение истекает 3 августа, и если его не обжалуют, то прокладка труб может возобновиться. Какое судно им займется, пока неизвестно. В немецком порту Мукран, базе строительства «Северного потока-2», находятся трубоукладчик «Академик Черский» и баржа «Фортуна».
Нерешенными остаются проблемы, связанные с санкциями США, которые угрожают владельцам судов, использованных при достройке. Еще им следует получить страховку для работ в датских водах, но страховые компании также могут угодить под ограничительные меры. В Вашингтоне твердо обозначили, что намерены добиться уничтожения проекта.
Германия, выступающая за его окончание, не исключает ответных мер, в том числе введения заградительных пошлин на американский сжиженный природный газ, а также иные меры на уровне Евросоюза. В то же время Берлин поддержал снижение мощности строящегося маршрута в два раза.
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Экономика , ЕС , РИА Новости
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