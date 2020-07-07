Европа приготовилась к тяжелейшему кризису

Европейские власти приготовились к тяжелейшему экономическому кризису из-за пандемии коронавируса, ухудшив прогноз по падению ВВП Европы по итогам 2020 года. Это следует из заявления Еврокомиссии (ЕК).

По ее оценке, экономика еврозоны упадет на 8,7 процента в текущем году, а в будущем вырастет на 6,1 процента. ВВП Евросоюза снизится на 8,3 процента в 2020-м и вырастет на 5,8 процента в 2021-м. Цифры значительно ухудшились по сравнению с весенним прогнозом ЕК, в котором ожидалось падение ВВП еврозоны на 7,7 процента, а ВВП ЕС на 7,4 процента.

«Экономический эффект карантина будет сильнее, чем ожидалось изначально», — заключил исполнительный зампред ЕК, курирующий экономику, Валдис Домбровскис.

Нынешний прогноз не учитывает план восстановления Европы на 750 миллиардов евро, который обсуждают государства-члены союза. Домбровскис отметил, что цифры из нового доклада свидетельствуют о необходимости для Европы согласовать антикризисную программу.

План восстановления Европы предполагает, что ЕС займет на рынках капитала под общие гарантии 750 миллиардов долларов и раздаст их в виде кредитов и грантов. На последние придется две трети всей суммы. В июне страны ЕС ожидаемо провалили переговоры по согласованию программы из-за противостояния бедных южных стран, наиболее пострадавших от коронавируса и поддерживающих идею солидарного долга, и богатых северных экономик, которые настаивают на поддержке более слабых экономик путем кредитов, а не грантов. Для утверждения плана необходимо одобрение всех 27 государств, следующий этап переговоров по поводу плана пройдет в июле.