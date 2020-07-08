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Украина вышла из ещё одного соглашения СНГ 

RT на русском и ещё 8 2 часа назад
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Фото: РИА Новости
Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества независимых государств (СНГ) по указу президента страны Владимира Зеленского.
«Постановляю: 1. Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Также Зеленский поручил МИД Украины сообщить о выходе Украины из соглашения Исполнительному комитету СНГ.
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22 июня заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Украина продолжает ревизию договорной базы с Россией.
В ноябре 2019 года Украина вышла из соглашения об улучшении расчётов между хозяйственными организациями в рамках Содружества Независимых Государств.
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Экономика , Владимир Зеленский , МИД
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