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США откажутся от российских товаров 

Артём Кульша и ещё 11 28 минут назад
Бывший вице-президент США Джо Байден ограничит импорт товаров из России, если станет президентом. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на его сайте.
В апреле 2019 года, как сообщал «Рамблер», Байден объявил о намерении принять участие в выборах президента США в 2020 году. На днях он опубликовал на своем сайте план перестройки цепей поставок в США критически важных продуктов и оборудования, который обеспечит отсутствие их дефицита в будущем.
В плане Байдена сказано, что политика действующего президента США Дональда Трампа, девизом которого является «Америка на первом месте», привела к росту офшоринга, спаду производства в США и сделала цепочки поставок в страну уязвимыми. В пример он привел импорт фармацевтической продукции, выросший при Трампе на 40%.
«В разгар пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Трамп купил аппараты искусственной вентиляции легких, изготовленные дочерней фирмой российской компании, которая находится под санкциями», — отметил Байден.
Он заверил, что, если станет президентом, будет взаимодействовать с ближайшими партнерами США ради создания более прочных и устойчивых цепочек поставок и даже допускает ограничение импорта из таких стран, как Россия и Китай, потому что они представляют угрозу национальной безопасности США.
Комментарии 202
Экономика , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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