Россияне подсели на «Пустырник» 

К концу июня продажи спиртосодержащих настоек (в частности, бренды «Пустырник», «Валериана», «Боярышник») в России выросли на восемь процентов по сравнению с январем, до 57,4 миллиона упаковок. Об этом пишет «Коммерсант».

В денежном выражении продажи настоек выросли на 38 процентов, до 1,6 миллиарда рублей.

Глава компании DSM Group Сергей Шуляк рассказал, что самый серьезный рост продемонстрировали продажи успокоительных настоек — пустырника и валерианы (на 35 и 40 процентов), за ними следует боярышник (рост на 28 процентов). Шуляк не исключил, что продажи подскочили из-за присутствия в составе настоек спирта, позволяющего использовать их для дезинфекции.

Участники алкогольного рынка заявили «Коммерсанту», что рост может быть связан и с ограничениями на продажу алкоголя, которые вводили некоторые регионы. Из-за этого россияне могли переключиться на настойки.

Как сообщал «Рамблер», в 2016 году в Иркутске поддельным (содержащим метиловый спирт вместо этилового) концентратом для ванн «Боярышник» отравились более 120 человек, 78 из них погибли. В городе вводили чрезвычайное положение и на время запрещали продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей.