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Курс доллара: продолжит ли рубль падать 

Мария Иванова и ещё 2 2 часа назад
Курс доллара: продолжит ли рубль падать
Фото: ТАСС
Эксперты считают, что курс доллара в июле не опустится ниже 70 рублей за доллар. Более того, по их мнению, доллар не подешевеет до 60 с небольшим рублей до конца 2020 года.
Антон Покатович из «БКС Премьер» прогнозирует, что в ближайшие несколько дней курс доллара будет находиться в коридоре 71,5-72,7 рубля за единицу американской валюты. Он считает, что позже в июле российская валюта может вернуться к 75 рублям за доллар, а в конце года доллар будет стоить около 73 рублей.
Курс доллара онлайн вы можете узнать на «Рамблер/финансах».
По мнению Покатовича, ослабление нацвалюты связано с опасениями по поводу второй волны коронавируса (в некоторых странах с крупными экономиками растет число заболевших) и нарастанием санкционной угрозы для России.
Эксперт отметил, что инвесторы считают стоимость нефти в 42 доллара за бочку нестабильным фактором поддержки рубля. Риски падения нефти до 40 долларов и ниже сохраняются.
Глава аналитиков банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин добавил, что с 8 июля объем продаж валюты Минфином на рынке снизился с июньских 10,2 миллиарда рублей в день до 5,7 миллиарда. Это также отразилось на рубле.
Как сообщал «Рамблер», аналитики Sberbank CIB ранее заявили, что нацвалюта в перспективе сможет вернуться к отметке в 70 рублей за доллар.
Видео дня. Названы самые бедные регионы России
Комментарии
Экономика , Цена на нефть , Антон Покатович , Сбербанк КИБ , Банк "Санкт-Петербург" , Минфин
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