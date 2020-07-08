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Курс доллара: рублю пообещали отскок 

Мария Иванова 2 часа назад
Специалисты Sberbank CIB пришли к выводу, что, несмотря на подскочивший курс доллара, российская валюта скоро сможет вернуться к отметке в 70 рублей за доллар.
Курс доллара: рублю предрекли новые проблемы
Как писал «Рамблер», на торгах 7 июля курс доллара превышал отметку в 72 рубля, евро стоил больше 81 рубля.
Курс доллара онлайн вы можете узнать на «Рамблер/финансах».
Опрошенные «Экспертом» аналитики заявили, что российская валюта начала слабеть на фоне введения Лондоном персональных санкций и решения Минфина сократить продажи валюты в 1,6 раза.
В Sberbank CIB заявили, что нацвалюта в недалеком будущем может вернуться к отметке в 70 рублей за доллар. Это случится, если завершится недавняя вспышка спроса на иностранную валюту.
Однако пока, по мнению экспертов, на рубль пока влияет негативная динамика рисковых активов, поэтому некоторое время доллар будет стоить более 72 рублей.
Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев в беседе с Life назвал «умеренную и управляемую» девальвацию рубля способом сбалансировать бюджет, пострадавший из-за пандемии, снижения производства и деловой активности.
Коренев считает, что Центробанк и Минфин не допустят серьезного падения нацвалюты, но все же поддержат девальвацию — умеренную и плавную. В ближайшие недели, по его мнению, доллар будет находиться на уровне 74-76 рублей.
Комментарии 3
Экономика , Видео , Алексей Коренев , Сбербанк КИБ , Минфин , Центральный банк России
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