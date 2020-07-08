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В ЕК назвали невозможным отказ ЕС от газа и атомной энергетики в ближайшем будущем 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 2 часа назад
В ближайшем будущем Евросоюз не сможет полностью отказаться от использования природного газа и атомной энергетики, так как они необходимы в условиях перехода к альтернативной энергетике, заявил замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
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Он представил в Брюсселе стратегию использования в странах ЕС водородного топлива.
«Пока переход к безуглеродной экономике не завершен, нам потребуется доступ к природному газу и атомной энергетике, чтобы, в частности, гарантировать производство необходимого количества водородного топлива. Поэтому мы пока не можем назвать дату отказа от этих источников энергии», — передает слова Тиммерманса ТАСС.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что громкие лозунги об «экологически чистой энергетике», столь распространенные сегодня в Европе, оказались пустой болтовней. Переход на ветряки и солнечные электростанции не привел к сокращению выбросов углекислого газа.
Кроме того, эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) считают, что перспективы глобального перехода к альтернативным источникам энергии находятся под угрозой из-за пандемии коронавируса.
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Комментарии 5
Экономика , Видео , ЕС , Еврокомиссия , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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