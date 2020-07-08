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Мишустин заявил об угрозе достижениям по борьбе с бедностью из-за коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 18 2 часа назад
Мишустин заявил об угрозе успехам борьбы с бедностью
Фото: ТАСС
Пандемия коронавируса поставила под угрозу достижения последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с видеообращением в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда (МОТ).
«Серьезные негативные последствия [пандемии] испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», — передает слова премьера ТАСС.
Мишустин выразил уверенность, что вызовы коронавируса «требуют совместного убедительного ответа».
«Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда», — добавил глава правительства.
Ранее главный экономист Всемирного банка по России Aпурва Санги заявил, что ожидаемое ВБ снижение ВВП России на 6% в 2020 году на фоне коронавируса станет самым глубоким за последние 11 лет. При этом экономическая политика российского правительства позволила подойти к кризису из-за распространения коронавируса «в хорошей форме».
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Комментарии 3
Экономика , Михаил Мишустин , Правительство РФ , Всемирный Банк , ИТАР-ТАСС
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