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МВФ: мировой госдолг в 2020 году обновит рекорд, как и после Второй мировой 

Прайм и ещё 7 1 час назад
МВФ дал прогноз по росту мирового госдолга
Фото: Reuters
Совокупный госдолг всех стран в 2020 году достигнет рекордно высокого уровня — 101,5% мирового ВВП, говорится в статье главного экономиста Международного валютного фонда (МВФ) Гиты Гопинат и директора департамента по бюджетным вопросам фонда Витора Гаспара.
Эксперты связывают текущую ситуацию с госдолгом с беспрецедентными финансовыми мерами властей по всему миру примерно на 11 триллионов долларов, принятыми для смягчения последствий пандемии коронавируса для мировой экономики.
"Принятые меры (по борьбе с коронавирусом — ред.) также способствовали тому, что глобальный государственный долг достигнет самого высокого уровня за всю историю, превысив 100% мирового ВВП и превзойдя пиковые значения, отмечавшиеся после Второй мировой войны", — написали эксперты.
В то же время МВФ признает, что в сложившейся ситуации масштабные финансовые меры были необходимы для увеличения потенциала здравоохранения, возмещения утраченного дохода домохозяйств и предотвращения крупномасштабных банкротств.
Фонд ждет, что показатели госдолга стран, за исключением США и Китая, стабилизируются в 2021 году благодаря низким процентным ставкам и ожидаемому уверенному восстановлению экономической активности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Международный валютный фонд , ВОЗ
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