Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.17
$
71.54
80.60
80.87
Прогноз
13.07 – 20.07
$
71.66
81.27
Индексы и котировки Brent
43.40
+0.84 Золото
1812.36
+0.05 РТС
1247.83
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.07
1.1334
+0.0025
23.06
1.1308
05.07
26.06
12.06

Мишустин: власти максимально снизили издержки бизнеса для сохранения занятости 

ТАСС 42 минуты назад
Российские власти постарались максимально снизить затраты бизнеса, чтобы сохранить рабочие места. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду в видеообращении к участникам Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда.
"Максимально снижены издержки бизнеса для обеспечения выплат заработной платы и сохранения рабочих мест, — подчеркнул он. — Предприниматели получили отсрочки по налогам и социальным взносам, выплате кредитов. Организовано предоставление льготных кредитных ресурсов субъектам малого и среднего бизнеса". По словам главы кабмина, также подготовлен проект общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. В качестве основных задач определены меры, направленные на поддержание доходов населения, причем как работающего, так и временно оставшегося без работы, а также семей с детьми.
"В центре наших усилий должен находиться человек, как это и подразумевается подходами Международной организации труда в области достойного труда", — отметил Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что правительство России приняло комплекс мер для улучшения ситуации на рынке труда. В их числе — оказание адресной социальной поддержки гражданам, потерявшим работу в связи с распространением коронавируса. Также приняты решения об увеличении размера пособий по безработице, расширении круга лиц, которые сохранили право на получение таких пособий. Предусмотрена выплата к пособию по безработице на детей для родителей, признанных безработными.
По словам Мишустина, вызовы, которые поставил коронавирус перед рынком труда, требуют совместного убедительного ответа. Премьер подчеркнул, что Россия придает особое значение выполнению концепции лучшего будущего труда на основе принятой в прошлом году декларации МОТ. " Ее ориентиры формируют эффективную стратегию преодоления последствий пандемии путем улучшения условий труда, внедрения инновационных технологий, формализации трудовых отношений и стимулирования создания рабочих мест", — уверен глава кабмина.
ТАСС: последние новости
Мишустин не исключил, что многие россияне продолжат работать удаленно и после пандемии Мишустин не исключил, что многие россияне продолжат работать удаленно и после пандемии Мишустин: достижения по сокращению бедности последних десятилетий оказались под угрозой Мишустин: достижения по сокращению бедности последних десятилетий оказались под угрозой Убытки футбольных клубов Европы от последствий пандемии составят €3,6 млрд Убытки футбольных клубов Европы от последствий пандемии составят €3,6 млрд
Комментарии 3
Экономика , Видео , Михаил Мишустин , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«США движутся к катастрофе»
«США движутся к катастрофе»
Крупнейшая экономика Европы начала думать по-новому
Крупнейшая экономика Европы начала думать по-новому
США оказались на пороге дефолта
США оказались на пороге дефолта
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
00:23
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
Экономика
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
03:22
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение