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Медведев прогнозирует падение мировой экономики выше 5%, если будет вторая волна пандемии 

ТАСС и ещё 4 42 минуты назад
Медведев дал прогноз по падению мировой экономики
Фото: ТАСС
Падение мировой экономики может превысить 5%, если случится вторая волна пандемии коронавируса. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда".
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой апрельский прогноз по мировому ВВП, который, как ожидается, упадет на 4,9% в текущем году, но восстановится и вырастет на 5,4% в следующем.
Отвечая на вопрос, что будет, если мир накроет вторая волна пандемии, Медведев сказал, что "тогда падение мировой экономики может быть уже не 5%, а выше".
"И падение нашей экономики тоже будет больше", — сказал зампред СБ РФ.
"Но если с пандемией удастся справиться, а мы на это рассчитываем и активно для этого работаем, тогда восстановительный рост может быть достаточно быстрым", — продолжил Медведев.
Он убежден, что других объективных причин для кризиса мировой и российской экономики, помимо пандемии и падения цен на энергоносители, "практически нет".
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Комментарии
Экономика , Рынки , Дмитрий Медведев , Международный валютный фонд , Сбербанк России , Совет безопасности РФ , Комсомольская правда
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