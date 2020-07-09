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Медведев отметил, что пенсионная реформа была непопулярна и ему до сих пор о ней пишут 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что до сих пор получает критические комментарии по поводу повышения пенсионного возраста в РФ.
В интервью журналистам ИД "Комсомольская правда" Медведев, возглавлявший правительство в 2012-2020 гг., отметил, что кабмин отвечает в том числе за очень сложные решения.
"Та же самая пенсионная реформа. Важная тема, весьма непопулярная. Люди не любят таких решений и до сих пор об этом вспоминают", — сказал зампред СБ РФ.
Медведев подчеркнул, что много читает того, что ему пишут.
"Да, пишут, была стабильность в экономике, как хорошо было. А с другой стороны, естественно, вспоминают и другие эпизоды, касающиеся пенсионной реформы. Это все были очень непростые решения", — сказал бывший премьер.
Он назвал работу председателем правительства сложной и оперативной, когда "каждый день нужно принимать решения, выпускать документы, которые прямо отражаются на жизни людей".
Закон об изменении пенсионной системы в РФ был принят в 2018 году. Им устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.
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Комментарии 40
Экономика , Видео , Личный счет , Дмитрий Медведев , Сбербанк России , Совет безопасности РФ , Комсомольская правда
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