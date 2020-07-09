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Медведев оценил миграционную ситуацию в России 

РИА Новости 2 часа назад
Медведев оценил миграционную ситуацию в России
Фото: РИА Новости
Ситуация с мигрантами в России на фоне ограничений из-за коронавируса управляемая, но она тревожит, и со стороны МВД и ФСБ этому уделяется значительное внимание, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что сейчас ни одна развитая страна в мире не обходится без мигрантов, которые приезжают работать, и это важно для экономики. Однако, как отметил Медведев, это должен быть цивилизованный труд, мигранты должны быть адаптированы, знать русский язык, иметь образовательную подготовку и не должны ночевать на улице.
"Это сложная задача, мы ею занимаемся по линии Совета безопасности. Пандемия, конечно, очень обострила ситуацию. Часть приехавших лишились работы, а обратно домой их принимать не хотели. Это такая гремучая смесь. В принципе, ситуация управляемая, но она тревожит. И, не скрою, внимание Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, некоторых других структур этому вопросу уделяется значительное", — сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".
Говоря о преступлениях, которые совершаются мигрантами, Медведев отметил, что уровень преступности не отличается от прошлогоднего.
"Уровень преступлений, совершенных мигрантами, практически не отличается от того, что было год назад. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но всплеска нет. Просто нужно держать ситуацию под контролем", — считает он.
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Комментарии 1
Экономика , Дмитрий Медведев , ФСБ , Совет безопасности РФ , МВД , Комсомольская правда
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