Китаю уже некуда заливать нефть 

Возможности для хранения нефти почти исчерпаны в Китае после весенних закупок подешевевшего сырья. Об этом сообщает профильный аналитический портал Oilchem China.

На минувшей неделе доля израсходованных мощностей по хранению нефти дошла в КНР до 69%. Объём сырой нефти достиг 33,4 млн тонн, а это на 24% больше, чем в тот же период 2019 года.

Аналитики считают уровень в 70% предельно возможным для хранилищ. Так, свободных резервуаров не хватает в провинции Шаньдун, танкеры в её портах ожидают разгрузки по две-три недели.

В мае нефтяной импорт вырос в Китае на 19,5% и достиг 47,97 млн тонн. За год совокупный нефтяной импорт составил 216 млн тонн.

Китайские власти позволили ряду компаний расширить мощности по хранению, а некоторым продавцам разрешили экспорт.