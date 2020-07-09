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Китаю уже некуда заливать нефть 

ИА Regnum 1 час назад
Китаю уже некуда заливать нефть
Фото: Reuters
Возможности для хранения нефти почти исчерпаны в Китае после весенних закупок подешевевшего сырья. Об этом сообщает профильный аналитический портал Oilchem China.
На минувшей неделе доля израсходованных мощностей по хранению нефти дошла в КНР до 69%. Объём сырой нефти достиг 33,4 млн тонн, а это на 24% больше, чем в тот же период 2019 года.
Аналитики считают уровень в 70% предельно возможным для хранилищ. Так, свободных резервуаров не хватает в провинции Шаньдун, танкеры в её портах ожидают разгрузки по две-три недели.
В мае нефтяной импорт вырос в Китае на 19,5% и достиг 47,97 млн тонн. За год совокупный нефтяной импорт составил 216 млн тонн.
Китайские власти позволили ряду компаний расширить мощности по хранению, а некоторым продавцам разрешили экспорт.
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