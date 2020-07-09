1 к 100: почему деноминация рубля «давно напрашивается»

Руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев призвал провести деноминацию российского рубля. В комментарии для радио Sputnik он пояснил смысл своей идеи.
Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил провести деноминацию рубля. Он заявил об этом в интервью порталу Bankiros.ru.
В качестве одной причин такого шага аналитик назвал зафиксированный банками рост количества наличных средств на руках у россиян.
Разуваев предлагает провести деноминацию по курсу 1 к 100.
В комментарии для радио Sputnik руководитель ИАЦ "Альпари" пояснил смысл своей идеи. По его словам, сейчас обналичивают средства в первую очередь юридические лица.
"Именно компании снимают деньги, граждане, в общем, уже нет… Бизнес выводит наличку, это говорит о том, что растут наличные расчеты, серый сектор экономики и так далее. Я думаю, что копейку надо вернуть, бутылка воды — 50 копеек, давно это напрашивается. Считается, что деноминацию надо делать, когда низкая инфляция, а инфляция у нас 3% (в годовом выражении). Ключевая ставка — 4,5%, резервы больше чем 550 миллиардов долларов, это два годовых бюджета Российской Федерации. Ну и курс (в случае деноминации) будет 60-70 копеек за доллар, как в советское время, только тогда можно было в тюрьму за это (обмен валюты, — ред.) сесть. Так что я думаю, сейчас для этого самое лучшее время", — заключил Александр Разуваев.