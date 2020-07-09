1 к 100: почему деноминация рубля «давно напрашивается»

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Руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев призвал провести деноминацию российского рубля. В комментарии для радио Sputnik он пояснил смысл своей идеи.

Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил провести деноминацию рубля. Он заявил об этом в интервью порталу Bankiros.ru.

В качестве одной причин такого шага аналитик назвал зафиксированный банками рост количества наличных средств на руках у россиян.

Разуваев предлагает провести деноминацию по курсу 1 к 100.

В комментарии для радио Sputnik руководитель ИАЦ "Альпари" пояснил смысл своей идеи. По его словам, сейчас обналичивают средства в первую очередь юридические лица.