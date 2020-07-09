В Кремле оценили работу Минпромторга

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Песков заявил, что «Минпромторг работает весьма и весьма эффективно, неоднократно доказал свою эффективность в самые нелегкие дни и недели кризиса», который разразился на фоне коронавируса, передает ТАСС.

«Министерство блестяще справилось со своей работой», — подчеркнул он.

Представитель Кремля подчеркнул, что министерство достаточно хорошо работает в условиях нелегкой международной конъюнктуры, в плане налаживания импортозамещения и обеспечения функционирования торговых систем, передает РИА «Новости».

«Другое дело, что предметный деловой разговор в Совете Федерации, безусловно, весьма полезен как для сенаторов, так и для самого министра», — добавил он.