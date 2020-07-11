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Сосед Сирии и Израиля столкнулся с небывалым кризисом 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
Сосед Сирии и Израиля столкнулся с небывалым кризисом
Фото: Reuters
Ливан, соседствующий с Сирией и Израилем, столкнулся с небывалым кризисом, пишет CNBC. Он начался еще в прошлом году, но теперь усугубился из-за пандемии коронавируса.
По состоянию на конец мая, уровень безработицы в Ливане достигал 30 процентов, инфляции на продовольственные товары — 190 процентов в годовом выражении. Более свежих данных пока нет, но с тех пор ситуация еще ухудшилась, отмечают экономисты.
Проблемы усугубляются повсеместными перебоями электроснабжения. В большинстве районов страны электроэнергия подается на четыре часа в сутки. Из-за этого главная больница столицы, Бейрута, вынуждена была отложить многие операции.
На фоне общего кризиса ливанский фунт потерял около 80 процентов стоимости, поскольку инвесторы утратили интерес к местным активам. Между тем, страна нуждается в притоке иностранного капитала для обслуживания уже выпущенного госдолга и финансирования растущих расходов бюджета, в том числе социальных трат.
Власти ведут переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении помощи в 10 миллиардов долларов. Одним из условий является проведение в стране масштабных реформ.
Бывший советник ливанского министра финансов Генри Чаул уверен, что стране помогут только глобальные перемены. При этом он опасается, что сложившаяся ситуация может стать поводом для народных волнений, которые перетекут в революцию.
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Комментарии 1
Экономика , Другое , Международный валютный фонд
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