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Болгария и Хорватия переходят на евро 

Павел Тиунов и ещё 1 1 час назад
Две страны приготовились перейти на евро
Фото: globallookpress.com
Болгария и Хорватия готовы присоединиться к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM-2), что является первым этапом перехода на евро, сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters, получившее информацию из конфиденциальных источников. Предполагается, что процесс вхождения стран в еврозону займет около двух лет.
Отмечается, что официально заявление о переходе Болгарии и Хорватии на евро будет сделано по итогам валютных торгов 10 июля. Цель — предупредить спекуляции на рынке.
По словам автора статьи, нахождение стран в ERM-2 должно составить не менее двух лет. В указанный период стоимость национальных валют может колебаться в пределах 15% от установленного курса конвертации в евро. В связи с этим Болгария и Хорватия смогут получить членство в ЕС не ранее 2023 года.
Ранее, как сообщал «Рамблер», правительство Украины установило себе дедлайн для вступления страны в ряды членов Евросоюза и НАТО. Чиновники полагают, что цель должна быть достигнута в течение ближайших пяти лет.
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Комментарии 3
Экономика , ЕС , Правительство Украины , НАТО , Lenta.ru , Reuters
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