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Россияне принялись тратить детские выплаты 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне бросились тратить детские выплаты
Фото: depositphotos.com
Россияне принялись тратить средства, полученные в рамках детских выплат, которые были назначены по инициативе президента Владимира Путина в качестве меры по борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные исследования интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Основным направлением трат ожидаемо стали детские товары — спрос на них в июне вырос на 137 процентов. В частности, продажи детской одежды и обуви выросли на 186 процентов, игрушек — на 226 процентов, товаров для новорожденных — на 228 процентов.
Такая же тенденция характерна для второго квартала в целом: общий рост составил 105 процентов. Продажи детского питания за три месяца выросли на 1339 процентов, игрушек — на 256 процентов, товаров для новорожденных — на 228 процентов,
О выплатах, положенных семьям с детьми в качестве поддержки во время пандемии коронавируса, Путин объявил в мае. Их размер составил 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка от трех до 16 лет и пять тысяч — до трех лет.
Изначально предполагалось, что выплаты будут производиться с апреля по июнь. В дальнейшем они были продлены на июль.
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Экономика , Владимир Путин , Lenta.ru
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