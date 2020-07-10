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МЭА оценило исполнение Россией сделки ОПЕК+ в июне 

Rambler News Service и ещё 8 2 часа назад
МЭА оценило исполнение Россией сделки ОПЕК+ в июне
Фото: РИА Новости
Россия сократила добычу нефти в июне 2020 года на 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня в рамках сделки с ОПЕК о сокращении нефтедобычи, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА).
Согласно докладу МЭА, добыча России в июне 2020 года составила 8,5 млн баррелей в сутки против 8,61 млн баррелей в сутки в мае.
При этом базовым уровнем для сокращения добычи нефти Россией является уровень в 11 млн баррелей в сутки.
Таким образом, в июне Россия исполнила обязательств по сокращению добычи нефти на 100%, указывает агентство.
Как сообщалось ранее, 12 апреля ОПЕК и не входящие в картель государства согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2022 года. Страны ОПЕК+ должны сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки. При этом в период с 1 июля до 31 декабря 2020 года объем сокращения должен снизиться до 7,7 млн баррелей в сутки, а в период с 1 января 2021 года до 30 апреля 2022 года — до 5,8 млн баррелей в сутки.
Базовым уровнем, от которого рассчитывается сокращение добычи для всех стран, кроме России и Саудовской Аравии, установлен уровень октября 2018 года. Для России и Саудовской Аравии в качестве базового считается уровень в 11 млн баррелей в сутки. Оба государства должны сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года примерно на 2,5 млн баррелей в сутки.
6 июня страны ОПЕК+ приняли решение сохранить действующие в мае-июне квоты сокращения добычи нефти до конца июля 2020 года.
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Экономика , Международное энергетическое агентство , ОПЕК
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