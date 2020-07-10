Казахстан отказался продавать землю иностранцам

Землю в Казахстане не будут продавать иностранцам, заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев.
В декабре 2016 года тогда еще президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, который предусматривает продление до 2021 года моратория на поправки в Земельный кодекс, касающиеся продажи и аренды сельхозземель иностранцам. В июле 2019 года Токаев заявлял, что землю сельхозназначения иностранцам продавать в республике не будут.
"Мораторий на некоторые положения Земельного кодекса закончится в 2021 году. Нам необходимо принять окончательное решение по этому вопросу. Мы определили основную проблему. Земля не продается иностранцам. Мы не будем возвращаться к этому вопросу", — сказал Токаев на расширенном заседании правительства.