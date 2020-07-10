Казахстан отказался продавать землю иностранцам

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Землю в Казахстане не будут продавать иностранцам, заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев.

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