В России оценили шансы на нефть по $150

В России скептически отнеслись к прогнозам о резком росте цен на нефть, власти не верят, что к 2025 году баррель будет стоить 150 долларов. Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев считает, что такие прогнозы ложные. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Относительно того, как цены будут меняться, не надо забывать, что есть еще и добыча сланцевого газа и сланцевой нефти», — указал он.

По мнению Жигарева, с развитием технологий добыча станет дешевле, а значит сланцевые углеводороды могут стать конкурентами нефти традиционной.

Предсказание о подорожании нефти до 150 долларов за баррель к 2025 году сделал инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс. Эксперт уверен, что большое влияние на рынок окажет снижение объема инвестиций в нефтедобычу.

Пока на рынке углеводородов складывается обратная ситуация. В пятницу, 10 июня, стоимость эталонных марок нефти рухнула на два доллара. Brent опустилась до 41,72 доллара, а WTI — до 38,93 доллара. Падение цен аналитики связывают с опасениями насчет переоценки восстановления спроса.

Спрос на нефть и падение цен произошло на фоне пандемии коронавируса. Что касается России, то в мае доходы от продажи нефти обвалились в 2,7 раза — до 3,604 миллиарда долларов.