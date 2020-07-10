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В России не поверили в нефть по 150 долларов 

Lenta.ru 43 минуты назад
В России оценили шансы на нефть по $150
Фото: Reuters
В России скептически отнеслись к прогнозам о резком росте цен на нефть, власти не верят, что к 2025 году баррель будет стоить 150 долларов. Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев считает, что такие прогнозы ложные. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».
«Относительно того, как цены будут меняться, не надо забывать, что есть еще и добыча сланцевого газа и сланцевой нефти», — указал он.
По мнению Жигарева, с развитием технологий добыча станет дешевле, а значит сланцевые углеводороды могут стать конкурентами нефти традиционной.
Предсказание о подорожании нефти до 150 долларов за баррель к 2025 году сделал инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс. Эксперт уверен, что большое влияние на рынок окажет снижение объема инвестиций в нефтедобычу.
Пока на рынке углеводородов складывается обратная ситуация. В пятницу, 10 июня, стоимость эталонных марок нефти рухнула на два доллара. Brent опустилась до 41,72 доллара, а WTI — до 38,93 доллара. Падение цен аналитики связывают с опасениями насчет переоценки восстановления спроса.
Спрос на нефть и падение цен произошло на фоне пандемии коронавируса. Что касается России, то в мае доходы от продажи нефти обвалились в 2,7 раза — до 3,604 миллиарда долларов.
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Экономика , Рынки , Сергей Жигарев , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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