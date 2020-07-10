Подсчитаны расходы на нацпроекты России 

Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за шесть месяцев составили 35,1 процента от плана. Данные представлены Счетной палатой и доступны на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Всего на реализацию нацпроектов было выделено 2,156 триллиона рублей, из которых израсходовано 757,5 миллиарда за полгода. Как и по итогам первых пяти месяцев, по исполнению расходов лидирует нацпроект «Здравоохранение» (55,1 процента), далее следуют «Наука» (47,6 процента), «Жилье и городская среда» (42,8 процента), «Культура» (35,6 процента), «Демография» (35,3 процента).

Наименьший процент исполнения зафиксирован в таких сферах, как «Цифровая экономика» (10,5 процента), «Международная кооперация и экспорт» (14,8 процента) и «Экология» (21,8 процента).

Расходы на Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры исполнены на 32,2 процента, на «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 47,3 процента, «Образование» — 28,4 процента, «Производительность труда и поддержка занятости» — по 28,3 процента и «Безопасные и качественные дороги» — 26,5 процента.

Ранее стало известно, что российские власти намерены продлить жизнь нацпроектам. Сроки окончания программы могут перенести на шесть лет из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.