Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.01
$
71.15
80.01
80.40
Прогноз
13.07 – 20.07
$
72.50
81.42
Индексы и котировки Brent
43.23
+0.16 Золото
1798.50
–0.05 РТС
1234.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.07
1.1303
+0.0085
25.06
1.1218
07.07
29.06
15.06

Россияне рекордно запаслись наличными на фоне коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россияне рекордно запаслись наличными
Фото: РИА Новости
Спрос на наличные в России оказался нетипично высоким для последних лет на фоне сложившейся ситуации из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии, опубликованном на сайте Центробанка.
Отмечается, что объем наличных в стране на 1 июля составил рекордные 12,419 триллиона рублей. По данным ЦБ, объем наличных денег в стране растет с начала февраля: за последние пять месяцев он увеличился на 2,178 триллиона рублей.
В конце мая объем наличных денег, которые находятся в обращении вне банковской системы (денежный агрегат M0), ускорил рост до 23 процентов в годовом выражении, отметил в докладе регулятор.
«Под влиянием временного увеличения неопределенности относительно перспектив развития макроэкономической ситуации в условиях пандемии коронавируса заметно возросло значение депозитов до востребования. По этой же причине сохранялся нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги», — говорится в комментарии на сайте.
В мае сообщалось, что жители России запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала этого года. Большая часть из них была отложена в марте перед введением ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса.
Видео дня. Какие соцвыплаты и документы продлили
Последние новости
Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире В России назвали дату начала снятия ограничений на полеты за границу В России назвали дату начала снятия ограничений на полеты за границу Умер переживший полгода в плену в Чечне бывший полпред Ельцина Умер переживший полгода в плену в Чечне бывший полпред Ельцина
Комментарии
Экономика , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Назад в 90-е: зачем России деноминация рубля
Назад в 90-е: зачем России деноминация рубля
Часть россиян выйдет на пенсию раньше срока
Часть россиян выйдет на пенсию раньше срока
У «Северного потока-2» нашли новую проблему
У «Северного потока-2» нашли новую проблему
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
00:23
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
Экономика
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
03:22
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение