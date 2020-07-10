Назад в 90-е: зачем России деноминация рубля 

На экспертном уровне в России снова начались разговоры о необходимости деноминации рубля. Сторонники реформы утверждают, что это позволит выявить незадекларированные доходы и снизить объемы серых схем расчетов, включая зарплаты в конвертах. «Газета.Ru» рассказывает, действительно ли деноминация поможет вывести экономику из тени и какие риски несет в себе этот процесс.

Сейчас в России сложились идеальные условия для того, чтобы провести деноминацию рубля, отрезав от него два нуля, сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на заявление главы ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева . После этого доллар будет стоить 70 копеек, бутылка воды — порядка 50 копеек, но и зарплата в 50 тысяч превратится в 500 рублей.

Аналитик считает, что эту меру необходимо применить из-за рекордного роста объема наличных денег в стране: по данным ЦБ , в июле он превысил 11,6 трлн рублей. Как пишет Lenta.ru, это явно говорит о том, что отечественные компании начали активно возвращаться к «серым» схемам расчетов, включая зарплаты в конвертах, и деноменация позволит вновь вернуть контроль над этой ситуацией, в том числе выявив незадекларированные доходы.

В комментарии «Газете.Ru» Александр Разуваев разъяснил, что деноминацию всегда проводят после того, как стране удается победить инфляцию. Сейчас таргет Банка России по инфляции на 2020-й год составляет 4%. Но к «серым» зарплатам это не имеет никакого отношения.

«Это нужно делать, когда инфляция менее 10%, хотя в России в 1997 была 11-12%. Деноминация не повлияет на уровень «серых» зарплат, чтобы их победить, надо снижать нагрузку на фонд оплаты труда», — рассказал «Газете.Ru» аналитик.

С ним согласился начальник управления информационно-аналитического контента « БКС Брокер » Василий Карпунин. Аналитик отметил, что деноминация просто сократит объем денежной массы в физическом и номинальном выражении, а чтобы заставить предпринимателей выйти из «серой» зоны, нужно ослаблять налоговую нагрузку на бизнес.

Большинство опрошенных «Газетой.Ru» аналитиков считают, что серьезной потребности в деноминации рубля у России нет — это исключительно вопрос удобства. В качестве примера аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов привел в пример валюты азиатских стран.

«Японская иена — третья резервная после доллара и евро. Но она при этом стоит 70 копеек за штуку. Японцы получают зарплату сотнями тысяч, а дома покупают за десятки миллионов, и все к этому привыкли», — указал Емельянов.

Еще один наглядный пример — южнокорейская вона — третья в Азии по объему торговли. Она стоит еще дешевле в переводе на рубль: всего 6 копеек. Но там это никого не смущает.

Василий Карпунин из «БКС Брокер» разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.

Государство, где действительно необходимо было провести деноминацию, — Зимбабве. По ряду причин к 2007-му году инфляция в стране достигла 7635%, а цены ежедневно удваивались. Тогда в стране использовали обесценившиеся деньги даже в качестве туалетной бумаги, ведь рулон стоил больше, чем пачка денег.

При этом для банков и ЦБ разницы в нынешней и деноминированной валюте нет, считает Валерий Емельянов из «Фридом Финанс».

«Они не устанавливают лимит на выдачу наличных, а лишь реагируют на спрос. На количество нулей в ценах влияет инфляция, и она зависит от объема эмиссии. Но большая часть денежной эмиссии происходит в электронном виде, и ЦБ ее строго контролирует», — уверяет аналитик.

Проведение деноминации может сильно ударить по рублю, предупреждают часть опрошенных «Газетой.Ru» аналитиков. В частности, Валерий Емельянов обращает внимание на то, что россияне часто путаются в терминах.

«Деноминацию многие примут за девальвацию, что в итоге к ней и приведет: люди будут скупать валюту, чтобы переждать денежный переход. Мошенники по традиции активизируются. Сама организация замены денег потребует напряжения со стороны банков и бизнеса. Нужно будет вложиться в новую аппаратуру», — подчеркнул эксперт.

Заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константин Корищенко тоже считает, что в деноминации рубля нет необходимости и вместо этого России лучше заняться более интересными проектами с точки зрения развития финансовой системы.

«Целый ряд стран, начиная с Китая, вводит альтернативу наличным деньгам в виде цифровых денег центрального банка. Этот тренд сегодня намного более актуален, чем мифическая потребность деноминации», — заявил эксперт.

Впрочем, с точки зрения отношения россиян к рублю деноминация, предполагающая ввод в обращение новых купюр, может прийтись по душе тем, кто считает, что ситуация в стране кардинально поменялась с момента предыдущей денежной реформы.