В пользе деноминации рубля усомнились

Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов в беседе с каналом "360" оценил идею провести деноминацию рубля и рассказал о ее возможном негативном эффекте.

По его мнению, без расчетов сложно оценить, будет ли какая-то польза от деноминации или нет, однако при изменении масштаба цен в сто раз возможно их округление в большую сторону. Это, считает эксперт, приведет к незначительному росту цен.

Тем не менее "особых" серьезных проблем от деноминации у граждан не возникнет, добавил он.

"Каких-то особых серьезных проблем для граждан я в этом деле не вижу, кроме самой процедуры обмена. Я думаю, что в нынешних условиях люди отнесутся к этому мероприятию в лучшем случае скептически, в худшем случае — с подозрением. Им будет не вполне понятна причина", — подчеркнул Колганов.

Экономист также выразил сомнения в пользе деноминации, поскольку кошельки россиян "не разбухли" от денежной массы, им не приходится расплачиваться на кассах "огромным ворохом купюр".