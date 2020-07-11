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Экономист рассказал о негативном эффекте деноминации рубля 

РИА Новости 59 минут назад
В пользе деноминации рубля усомнились
Фото: РИА Новости
Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов в беседе с каналом "360" оценил идею провести деноминацию рубля и рассказал о ее возможном негативном эффекте.
По его мнению, без расчетов сложно оценить, будет ли какая-то польза от деноминации или нет, однако при изменении масштаба цен в сто раз возможно их округление в большую сторону. Это, считает эксперт, приведет к незначительному росту цен.
Тем не менее "особых" серьезных проблем от деноминации у граждан не возникнет, добавил он.
"Каких-то особых серьезных проблем для граждан я в этом деле не вижу, кроме самой процедуры обмена. Я думаю, что в нынешних условиях люди отнесутся к этому мероприятию в лучшем случае скептически, в худшем случае — с подозрением. Им будет не вполне понятна причина", — подчеркнул Колганов.
Экономист также выразил сомнения в пользе деноминации, поскольку кошельки россиян "не разбухли" от денежной массы, им не приходится расплачиваться на кассах "огромным ворохом купюр".
С идеей деноминации российской валюты в сто раз ранее неожиданно выступил известный российский аналитик — руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев. Основным аргументом в пользу такой меры он считает зафиксированный Центробанком рост наличных денег в стране, написала газета "Ведомости".
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Экономика , Рынки , Андрей Колганов , Александр Разуваев , МГУ , Центральный банк России , Ведомости
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