Мировая экономика погрязла в рекордных долгах 

Государственный долг всех стран мира впервые в истории достигнет 101,5 процента мирового ВВП по итогам 2020 года и обновит рекорд, как и после Второй мировой войны. Об этом говорится на сайте Международного валютного фонда (МВФ).

Страны уже направили 11 триллионов долларов на спасение экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ожидается, что ситуация с госдолгом стабилизируется в 2021 году благодаря низким процентным ставкам и восстановлению экономической активности. Однако исключением станет США и Китай.

Семьдесят две страны уже получили чрезвычайную помощь от МВФ. Бедные страны должны иметь доступ к льготному финансированию, а в некоторых случаях, к грантам, чтобы не погрязнуть к долгах, отмечают эксперты. Ранее МВФ определил, что мировая экономика упадет на 4,9 процента в этом году, восстановление на 5,4 процента ожидается в 2021-м.