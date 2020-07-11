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Мировая экономика погрязла в рекордных долгах 

Lenta.ru 1 час назад
Мировая экономика погрязла в рекордных долгах
Фото: Reuters
Государственный долг всех стран мира впервые в истории достигнет 101,5 процента мирового ВВП по итогам 2020 года и обновит рекорд, как и после Второй мировой войны. Об этом говорится на сайте Международного валютного фонда (МВФ).
Страны уже направили 11 триллионов долларов на спасение экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ожидается, что ситуация с госдолгом стабилизируется в 2021 году благодаря низким процентным ставкам и восстановлению экономической активности. Однако исключением станет США и Китай.
Семьдесят две страны уже получили чрезвычайную помощь от МВФ. Бедные страны должны иметь доступ к льготному финансированию, а в некоторых случаях, к грантам, чтобы не погрязнуть к долгах, отмечают эксперты. Ранее МВФ определил, что мировая экономика упадет на 4,9 процента в этом году, восстановление на 5,4 процента ожидается в 2021-м.
В мае Еврокомиссия представила план восстановления Европы, согласно которому ЕС займет на рынках капитала под общие гарантии 750 миллиардов долларов и раздаст их в виде кредитов и грантов. Однако пока страны не смогли договориться по поводу создания такого фонда.
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Комментарии
Экономика , Рынки , ЕС , Международный валютный фонд , Еврокомиссия
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