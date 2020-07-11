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Китай забросали деньгами вопреки опасности 

Lenta.ru 1 час назад
Китай забросали деньгами вопреки опасности
Фото: Reuters
Количество средств, которые инвесторы вложили в ориентированные на Китай фонды, достигло максимального значения с 2015 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Bank of America. Только на этой неделе в фонды поступило 6,1 миллиарда долларов, что приближается к рекордной сумме за всю историю.
Оживление на рынке происходит на фоне ожиданий восстановления китайской экономики. Отдельно в Bank of America отмечают, что средства в фонды идут активным потоком, несмотря на риск повторения ситуации 2015-2016 годов, когда возник пузырь, и акции Шанхайской биржи обвалились на 40 процентов всего за несколько недель.
Шанхайская фондовая биржа — одна из основных мировых торговых площадок и крупнейшая биржа Китая, основана в 1990 году. Это третий по объему рынок мира.
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Экономика , Рынки , Bank of America , Reuters
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