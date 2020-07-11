США оказались бессильны перед российским проектом в ЕС

Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" с использованием судов с якорным позиционированием снимает практически все препятствия к его завершению, считают опрошенные "Прайм" эксперты. США еще будут пытаться надавить на европейцев, но побоятся доводить до открытого противостояния, поскольку в ЕС настроены серьезно.

На уходящей неделе Дания выдала Nord Stream 2 AG обновленное разрешение на строительство "Северного потока-2" в своих водах. Теперь компании можно использовать не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным. Как выяснилось, маршрут газопровода проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтики химоружием.

ВЕТРЯКИ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ КОНКУРЕНЦИИ

Именно в этом заключалась основная претензия Датского энергетического агентства, указывают эксперты. Предполагалось, что суда с тяжелыми якорями повредят боеприпасы с боевыми отравляющими веществами, лежащие на дне Балтийского моря со времен Второй мировой войны.

"Но дополнительная экспертиза установила, что трасса трубопровода находится в стороне от тех мест, где якорное позиционирование может затронуть снаряды и вызвать неблагоприятные экологические последствия", — рассказала доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Кира Сазонова.

По словам независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, за решением Датского энергетического агентства скрываются вполне прагматические интересы. Во-первых, Дания сама заинтересована в поставках природного газа из России, ведь использование электроэнергии, вырабатываемой местными ветряками, слишком дорого обходится ее экономике — ее стоимость чуть ли не самая высокая на планете.

Во-вторых, строительство газопровода Baltic Pipe, считающегося альтернативой обоим "Северным потокам", пока не началось, и нет гарантии, что он заработает в 2022 году, как было ранее обещано. В-третьих, американский сжиженный природный газ дороговат и явно проигрывает по цене российскому трубопроводному "голубому топливу". Переплачивать же за газ в Дании никто не хочет.

"И, наконец, в-четвертых, власти Германии могли провести переговоры с правительством Дании, попросив не мешать прокладке "Северного потока-2", ведь у Германии с Данией — не только общая граница, но и совместные экономические интересы", — добавил он.

США БЕССИЛЬНЫ

Наиболее серьезным противником "Северного потока-2" являются США, которые грозят новыми санкциями против тех, кто участвует в проекте и планирует пользоваться трубопроводом. Однако эксперты не ожидают новой серьезной волны ограничений.

С одной стороны, США сейчас весьма увлечены внутренней повесткой, связанной с антирасистскими протестами и предстоящими выборами. С другой стороны, на санкции время всегда найдется. Однако на данной стадии повлиять на проект они практически не могут. Кроме того, любые санкционные нововведения требуют голосования в Конгрессе и подпись со стороны президента, а для этих политических манипуляций тоже нужно время, поясняет Сазонова.

Не менее важно и сопротивление Евросоюза американским действиям. Представители власти и бизнеса ФРГ не исключают введения ответных санкций против США, если те будут слишком сильно давить на проект. Все чаще говорят о разрушении "единства Запада" по обе стороны Атлантики, в том числе, из-за попыток американцев навязать гегемонию Европе.

Для большей части европейцев "Северный поток-2" — важный энергетический проект, причем сугубо двусторонний, с участием европейской и российской сторон, поэтому вмешательство США в эти процессы воспринимается как попытка посягательства на европейский суверенитет, поясняет Сазонова.

Теоретически США могут попробовать ввести санкции против европейских инвесторов "Северного потока-2", но тогда они рискуют налететь на ответные санкции со стороны Германии и даже Европейского Союза, заинтересованных в дешевом газе из России. Послать военные корабли или подводные лодки они вряд ли рискнут — это означает близость к военному конфликту в центре Европы, так как Россия тоже может направить в район проведения работ свои военные суда. Поэтому дело может ограничиться колыханием воздуха в Вашингтоне, считает Хазанов.

В целом позиция Дании полностью вписывается в общую энергетическую политику Евросоюза — диверсификация поставок энергоносителей и полная независимость при принятии решений, добавил ведущий аналитик QBF Олег Богданов

"В этом контексте американские угрозы европейскими странами игнорируются, резервов для давления на Европу у США осталось мало. Есть, конечно, у американских властей в резерве жесткие экономические решения, но тут они рискуют потерять союзников в рамках военно-политических объединений", — говорит он

ТРЕСКА ГАЗУ НЕ ПОМЕХА

К работе по укладке труб можно вернуться не ранее 3 августа, когда завершается период апелляции по этому решению. Эксперты сходятся во мнении, что эта дата будет соблюдена — правда, есть некоторые опасения, что из-за нереста трески, который проходит на Балтике в конце лета, стройка может быть отложена до сентября.

По мнению Хазанова, возобновление строительства "Северного потока-2" стартует самое позднее в начале августа, а завершиться оно может к декабрю текущего года, когда судам угрожает обледенение и сильные шторма. При правильной организации работ трубы удастся уложить к этому времени.

Таким образом, "Газпром" сможет выполнить данное ранее обещание достроить трубопровод в конце 2020-начале 2021 года. Это поможет России проводить свою газовую политику на мировом рынке и, если не увеличить долю, то сохранить ее на фоне грядущего увеличения спроса.

Дело в том, что на данный момент, да и в начале 2021 года особой надобности в дополнительных объемах российского газа у европейцев нет — спрос сильно упал из-за коронавируса и вряд ли вернется к обычным объемам. Однако в 2021-2022 годах, если не произойдет форс-мажоров, начнется активное восстановление экономики, и тогда дополнительные 55 млрд кубов газа в год — а именно такова полная мощность "Северного потока-2" — будут весьма кстати. Возможен и рост цен, полагают эксперты

"С одной стороны, ценовой расклад, который прогнозировался перед началом проекта, был призван сбалансировать цену на газ для европейского потребителя. С другой стороны, если санкционное давление со стороны США продолжится, возможно удорожание газа для конечного потребителя. Это объясняет, почему Евросоюз так решительно выступает против американских санкций", — говорит Сазонова.

Кроме того, эксперты не считают сланцевый сжиженный газ из США подходящей альтернативой для Европы — он заведомо дороже, кроме того, из-за нынешнего спада цен все чаще говорят о закате американского сланцевого бизнеса. Таким образом, Вашингтону вряд ли удастся вставить "палки в колеса" российскому трубопроводному проекту.