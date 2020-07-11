Раскрыты риски при проведении деноминации рубля 

Деноминация российского рубля не решит проблему серых зарплат и может подвергнуть экономику рискам. Так полагают аналитики, опрошенные изданием «Газета.Ru»

В последнее время на экспертном уровне в России начались разговоры о деноминации национальной валюты. Сторонники реформы считают, что она выявит незадекларированные доходы и снизит количество зарплат в конвертах. Например, один из экспертов заявил, что от рубля надо отрезать два нуля. Доллар будет стоить 70 копеек, а зарплата в 50 тысяч превратится в 500 рублей. Аналитик считает, что в стране рекордно вырос объем наличных, а компании активно возвращаются к серым схемам расчетов.

Но большинство опрошенных «Газетой.Ru» аналитиков считают, что серьезной потребности в деноминации рубля у России нет — это исключительно вопрос удобства. В качестве примера аналитик Валерий Емельянов привел в пример валюты азиатских стран. Японская иена — третья резервная после доллара и евро. Но она стоит всего 70 копеек за штуку. Южнокорейская вона — третья в Азии по объему торговли. Она стоит еще дешевле — 6 копеек. Но японцы и корейцы имеют надежную экономику и не смущаются тем, что получают зарплату сотнями тысяч, а дома покупают за десятки миллионов.

Более того, проведение деноминации может сильно ударить по рублю, потому что многие примут её за девальвацию. В итоге люди будут скупать валюту, чтобы переждать денежный переход, активизируются мошенники. Замена денег потребует вложений со стороны банков и бизнеса, потребуется новая аппаратура.

Представитель РАНХиГС Константин Корищенко заявил, что в деноминации рубля нет необходимости. Существуют более интересные проекты с точки зрения развития финансовой системы.

«Целый ряд стран, начиная с Китая, вводит альтернативу наличным деньгам в виде цифровых денег центрального банка. Этот тренд сегодня намного более актуален, чем мифическая потребность деноминации», — заявил эксперт.

Однако, он отметил, что новые купюры могли бы символизировать прочную российскую экономику. Банкноты можно украсить портретами достойных россиян: Пушкина, Гагарина, Столыпина и др.

«Экономическим реформам в России скоро тридцать лет. Пора ставить точку. Рубль меняется на любую валюту, нет дефицита товаров, низкая инфляция, низкие процентные ставки, доступный кредит, развитый рынок акций. Уже пора вернуть уважение к копейке и придерживаться политики сильного рубля», — сказал аналитик.