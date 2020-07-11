Российский газ оказался не нужен Турции

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«Голубой поток» не работает с середины мая 

Майк Габриелян и ещё 2 56 минут назад
Протянутый по дну Чёрного моря газопровод «Голубой поток» не работает с середины мая. Такую информацию со ссылкой на источники приводит Reuters.
Газопровод, проложенный между Россией и Турцией, перестал работать в мае 2020 года. Турецкая энергетическая компания Botas заявила тогда, что проведёт техническое обслуживание «Голубого потока» с 13 по 29 мая. Однако до сих пор газопровод не функционирует. Точной даты перезапуска нет.
В России объяснили паузу следующим образом:
«Нет смысла использовать оба газопровода, если одного, «Турецкого потока», более чем достаточно», — заявил российский источник.
Сейчас Россия и Турция эксплуатируют одну из двух линий «Турецкого потока» с годовым объемом 15,75 млрд куб.
При этом ряд западных экспертов считает, что Анкара увеличивает закупки более дешевого сжиженного газа из США и Азербайджана, заменяя ими поставки от «Газпрома».
Официально «Газпром» не ответил на вопрос о дате перезапуска «Голубого потока». «Поставки газа в Турцию осуществляются в соответствии с запросами компаний-импортеров. Контракты подписываются по принципу „бери или плати“, говорится в сообщении компании.
Турецкая Botas и Министерство энергетики Турции не стали комментировать запрос журналистов.
Reuters отмечает, что отношения между Россией и Турцией, одним из крупнейших потребителей природного газа, в последние годы стали неоднозначны.
Так, интересы государств сталкиваются в Сирии и Ливии. Кроме того, в Москве недовольны изменением статуса собора Святой Софии: на днях власти Турции решили превратить константинопольский собор-музей в действующую мечеть.
»Голубой поток» — действующий газопровод между Россией и Турцией, проложенный по дну Черного моря. Коммерческие поставки российского природного газа по «Голубому потоку» в Турцию начались в феврале 2003 года.
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Экономика , Видео , Газпром , Reuters
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