Российский газ оказался не нужен Турции

Протянутый по дну Чёрного моря газопровод «Голубой поток» не работает с середины мая. Такую информацию со ссылкой на источники приводит Reuters

Газопровод, проложенный между Россией и Турцией, перестал работать в мае 2020 года. Турецкая энергетическая компания Botas заявила тогда, что проведёт техническое обслуживание «Голубого потока» с 13 по 29 мая. Однако до сих пор газопровод не функционирует. Точной даты перезапуска нет.

В России объяснили паузу следующим образом:

«Нет смысла использовать оба газопровода, если одного, «Турецкого потока», более чем достаточно», — заявил российский источник.

Сейчас Россия и Турция эксплуатируют одну из двух линий «Турецкого потока» с годовым объемом 15,75 млрд куб.

При этом ряд западных экспертов считает, что Анкара увеличивает закупки более дешевого сжиженного газа из США и Азербайджана, заменяя ими поставки от «Газпрома»

Официально «Газпром» не ответил на вопрос о дате перезапуска «Голубого потока». «Поставки газа в Турцию осуществляются в соответствии с запросами компаний-импортеров. Контракты подписываются по принципу „бери или плати“, говорится в сообщении компании.

Турецкая Botas и Министерство энергетики Турции не стали комментировать запрос журналистов.

Reuters отмечает, что отношения между Россией и Турцией, одним из крупнейших потребителей природного газа, в последние годы стали неоднозначны.

Так, интересы государств сталкиваются в Сирии и Ливии. Кроме того, в Москве недовольны изменением статуса собора Святой Софии: на днях власти Турции решили превратить константинопольский собор-музей в действующую мечеть.

»Голубой поток» — действующий газопровод между Россией и Турцией, проложенный по дну Черного моря. Коммерческие поставки российского природного газа по «Голубому потоку» в Турцию начались в феврале 2003 года.