«Никакой инфляции. Просто денег станет больше»

Полгода прошло с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения узнала о новом вирусе — COVID-19. История продолжается: как сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, на самом деле распространение пандемии коронавируса только ускоряется.

Любой первокурсник мединститута знает, что осенью обостряются многие заболевания, особенно инфекционные. А значит, от новой вспышки коронавируса никто не застрахован. Тем более, как выяснил NEWS.ru ранее, власти отрабатывают возможность введения нового карантина с 20 сентября. Пандемия — удар не только по здоровью, но и по кошельку. Люди уже боятся не столько вируса, сколько связанных с ним ограничений и снижения уровня жизни. Весной было психологически легче выдержать самоизоляцию, новый локдаун может оказаться разрушительным. Границы на замке, экономика на ручном тормозе — повторится ли такой сценарий?

Даже если какое-то подобие второй волны возникнет, российскому обществу, власти и экономике будет легче адаптироваться. Экономически мы вышли из пандемии довольно легко по сравнению с прошлыми кризисами 2008 и 2014 годов. Дальше легче, так как наработаны сбалансированные методы поддержки граждан и предприятий всех уровней: малых, средних и крупных.

Однако есть надежда, что страны не будут вновь закрывать свои экономики. На рынок давит не сама волна, а её ожидание.

Андрей Бунич, экономист:

Вторая волна не будет серьёзнее первой. Полного закрытия предприятий можно не ждать. В России теперь выработаны подходы: какие меры принимать, какие есть угрозы на предприятиях, как построить процесс в сфере услуг. Вторая волна, думаю, не будет серьёзнее первой. Кризис выявил сферы, которые могут работать, не прерывая цикла.

Главное отличие первой волны коронакризиса: вспышка вируса совпала с нефтяным ударом. Мартовский сюрприз ОПЕК+, когда не удалось достичь соглашения по ограничению объёмов добычи, произвёл в экономике эффект бомбы. Мы помним, как цены на нефть упали до минимума, а продавцы были готовы платить покупателям, чтобы те забрали ненужную нефть, хранить которую обходилось дороже. Сейчас баррель «выздоравливает», но снижение всё же возможно, однако оно уже не будет таким шоковым. Свежий прогноз от энергетического гиганта Shell : цена нефти марки Brent на 2020 год — $35 за баррель, на 2021-й — $40 за баррель, на 2022 и 2023 годы — $50 и $60 за баррель соответственно.

Главное негативное последствие первой волны — безработица. Рекордный рост в США: работу потерял каждый пятый. В России из-за различных последствий распространения коронавируса рабочих мест лишились 680 тысяч человек, об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников . По прогнозу Bloomberg, до конца 2020 года уровень безработицы достигнет своего пика, а затем снизится, поскольку экономика начнёт добавлять рабочие места.

Дальнейшее снижение курса рубля — объективная реальность. Экономист Андрей Бунич считает, что девальвация неизбежна, но это не страшно. Валюта у нас переукреплена, а девальвация снимет проблему конкурентоспособности, которая бьёт по национальным производителям, потому что импорт становится выгодным, а производство внутри страны нерентабельным.

Это не вызовет никакой инфляции, я уверен. Просто денег станет больше, — отметил эксперт.

Впрочем, и другие валюты не чувствуют себя хорошо. Так, например, эксперты Deutsche Bank считают, что на фоне второй волны коронавируса доллар ослабнет по отношению к юаню и евро, так как американская экономика пострадала сильнее других стран и дольше будет восстанавливаться.

Возрастёт спрос на золото. Пандемия COVID-19 вызвала всплеск сделок по покупке золота в США — это уже привело к нехватке слитков и монет в свободной продаже не только за океаном, но и в Европе, сообщает The Wall Street Journal. Цены на жёлтый металл растут с апреля и второй волны точно не боятся. Если траектория сохранится до второго полугодия, золото побьёт исторический рекорд и достигнет $2000 за тройскую унцию, отмечает Goldman Sachs.

Вторая волна пандемии приведёт к снижению потребительского оптимизма. Если на первом этапе люди, не имеющие возможности зарабатывать, тратили свои сбережения, то теперь начнётся период долгов и кредитов. При этом 45% россиян не имели никаких сбережений к началу вспышки коронавируса, свидетельствуют данные аналитического центра НАФИ.

В случае наступления второй волны коронавируса в первую очередь пострадает малый бизнес. Потеряют доход спортзалы, кинотеатры, рестораны. Торговля уйдет в онлайн, концепция on-mall stores (магазины в торговых центрах) станет неактуальной. Один из трендов — выживание за счёт личного хозяйства. Можно ожидать роста рынка самогоноварения и контрафакта.

Главный урок «панденомики», который поможет пережить вторую волну — накопленный опыт. Люди научились работать и вести бизнес на удалёнке, изменили потребительское поведение. Мешки с гречкой, может, уже тащить в дом не будут, но запас масок и антисептиков теперь есть у каждого. Демонстративное потребление сходит на нет.