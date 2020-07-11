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Эксперт раскрыл будущее рубля 

Майк Габриелян и ещё 1 31 минуту назад
Аналитик предрек рублю падение с последующим укреплением в среднесрочной перспективе. На минувшей неделе курс рубля к доллару двигался разнонаправленно. В пятницу доллар незначительно подешевел — на 18 копеек — до 70,72. Курс евро также был ниже 80 рублей — 79,88.
По словам инвестиционного стратега «Открытие Брокер» Константина Бушуева, в целом неделя оказалась нейтральной для российской валюты. Но тренд на ее ослабление, возникший в начале июня, пока сохраняется, передает «Свободная пресса».
«Локально на рубль давят факторы продаж нерезидентами государственных ОФЗ после июньского резкого снижения ставки Банком России и сокращения продаж валюты Минфинов в 2 раза в июле по сравнению с июнем», — заявил Бушуев.
По его словам, цены на нефть Brent последнее время находятся в горизонтальном коридоре 40-44 долларов за баррель.
Аналитик полагает, что до конца июля доллар может вырасти до 73 и более рублей, поскольку к августу нерезиденты начнут конвертировать средства в валюту и репатриировать часть дивидендов российских компаний.
При этом евро сдвинется в диапазон 82-83 рублей.
«Мы в целом видим сильные преимущества евро перед долларом США как в краткосрочной, так и в среднесрочной, долгосрочной перспективах», — считает аналитик.
При этом по мнению Бушуева, рубль ослабнет к доллару ненадолго и в среднесрочной перспективе будет укрепляться. В пользу этого говорит укрепление цен на нефть на фоне ожидающегося дефицита «чёрного золота», временный запрет на внешний туризм для россиян и сохраняющиеся высокие реальные доходности по российским финансовым инструментам, привлекающим средства нерезидентов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Кудрин пожалел о повышении налогов.
Комментарии 8
Экономика , Видео , Недвижимость , Рынки , Центральный банк России
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