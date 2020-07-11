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Российской экономике приписали состояние застоя 

Газета.Ru и ещё 24 9 часов назад
Российской экономике приписали состояние застоя
Фото: РИА Новости
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, цитирует РИА "Новости".
"Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. К сожалению, мы стоим. Мы в застое", — начал Кудрин.
Он предполагает, что в ближайшие несколько лет государству придется делать значительные вложения в человеческий капитал в виде науки, образования и здравоохранения. А также отказываться от нефтяной структуры экономики. Выйти из застоя могут помочь и существенные экономические реформы в РФ.
По мнению главы СП, именно непроведение достаточных изменений стало основой торможения российской экономики.
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Экономика , Алексей Кудрин , Счетная палата , РИА Новости
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