«Старые рецепты не работают»: Кудрин об экономике 

По словам Кудрина, для выхода из застоя стране придется пересмотреть нефтяную структуру экономики. Необходимо на 1% ВВП увеличить государственные расходы на науку и образование и на 1% — на здравоохранение.

Экономист назвал и ряд других условий: реформа государственного сектора, снижение регуляторной нагрузки на бизнес (минимум вдвое), создание крупных региональных экономических агломераций.

Кудрин подсчитал, что с 90-х годов XX века экономика России выросла всего на 30%. По мировым меркам этого мало, Россия может расти и на 3-5% в год.

Кроме того Кудрин заявил о необходимости более существенной поддержки экономике и населению в коронавирусный кризис.

Он отметил, что медленная реакция и «наши старые рецепты» не всегда срабатывают в борьбе с COVID-19.

«Вот почему нам сегодня надо бы действовать более решительно», — заявил эксперт.

Он привёл в пример кризис 2008-2009 годов, когда власти РФ действовали быстрее, чем другие страны, что позволило стране успешно справиться с проблемами.