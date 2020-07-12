«Старые рецепты не работают»: Кудрин об экономике 

Экономика России находится в застое, преодолеть который помогут только структурные реформы. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы, передает РИА Новости.
По словам Кудрина, для выхода из застоя стране придется пересмотреть нефтяную структуру экономики. Необходимо на 1% ВВП увеличить государственные расходы на науку и образование и на 1% — на здравоохранение.
Экономист назвал и ряд других условий: реформа государственного сектора, снижение регуляторной нагрузки на бизнес (минимум вдвое), создание крупных региональных экономических агломераций.
Кудрин подсчитал, что с 90-х годов XX века экономика России выросла всего на 30%. По мировым меркам этого мало, Россия может расти и на 3-5% в год.
Кроме того Кудрин заявил о необходимости более существенной поддержки экономике и населению в коронавирусный кризис.
Он отметил, что медленная реакция и «наши старые рецепты» не всегда срабатывают в борьбе с COVID-19.
«Вот почему нам сегодня надо бы действовать более решительно», — заявил эксперт.
Он привёл в пример кризис 2008-2009 годов, когда власти РФ действовали быстрее, чем другие страны, что позволило стране успешно справиться с проблемами.
Ранее «Рамблер» сообщал, что пандемия коронавируса ухудшила платежную дисциплину россиян.