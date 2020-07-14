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Китай приготовился к тяжелой битве 

Артём Кульша и ещё 22 1 час назад
Китаю предстоит тяжелая битва с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян.
В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 13,1 миллиона человек.
Германия разочарована состоянием своей экономики
По итогам первого квартала 2020 года экономика Китая потеряла 6,8%. Вчера Ли Кэцян заявил, что экономическая ситуация остается тяжелой как в Китае, так и за его пределами, но китайская экономика демонстрирует устойчивое восстановление.
«Предстоит тяжелая битва», — тем не менее подчеркнул он.
Премьер Государственного совета сообщил, что правительство Китая продолжит проводить активную налогово-бюджетную и осмотрительную денежно-кредитную политику, а также разработало ряд мер для оживления экономики и поддержки занятости. Они подразумевают в том числе увеличение бюджетных расходов, налоговых льгот и сокращение ставок по кредитам.
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Экономика , Видео , Недвижимость , Госсовет КНР
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