Китаю предстоит тяжелая битва с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 13,1 миллиона человек.

По итогам первого квартала 2020 года экономика Китая потеряла 6,8%. Вчера Ли Кэцян заявил, что экономическая ситуация остается тяжелой как в Китае, так и за его пределами, но китайская экономика демонстрирует устойчивое восстановление.

«Предстоит тяжелая битва», — тем не менее подчеркнул он.

Премьер Государственного совета сообщил, что правительство Китая продолжит проводить активную налогово-бюджетную и осмотрительную денежно-кредитную политику, а также разработало ряд мер для оживления экономики и поддержки занятости. Они подразумевают в том числе увеличение бюджетных расходов, налоговых льгот и сокращение ставок по кредитам.