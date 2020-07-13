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Путин заявил о сохранении ориентиров нацпроектов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 20 2 часа назад
Путин заявил о сохранении ориентиров нацпроектов
Фото: РИА Новости
Ориентиры национальных проектов в долгосрочной перспективе остались неизменны, несмотря на текущие трудности в экономике, заявил президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он предложил обсудить актуализацию поставленных задач с учетом накопленного опыта и уроков последних месяцев.
«Несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными», — передает ТАСС слова Путина.
Он также предложил определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие.
«Считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие», — сказал глава государства.
Путин обозначил основные блоки задач, каждый из которых, по его словам, призван сформировать современную среду для жизни российских семей и для развития человека.
Напомним, в мае президент России Владимир Путин заявил, что какие-то программы по нацпроектам в этом году реализовать не получится, их сдвинут по времени.
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Комментарии
Экономика , Другое , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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