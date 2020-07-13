Российский рынок акций снизился в начале недели

Российский фондовый рынок, несмотря на позитивный внешний фон, не смог продолжить восходящую динамику в понедельник под давлением дивидендных отсечек. Так, индекс Мосбиржи по итогам снизился на 1,22%, до 2766,79 пункта, РТС — на 0,9%, до 1234,5 пункта. Доллар к рублю на 19:40 мск снизился на 0,07%, до 70,67 рубля, евро вырос на 0,59%, до 80,35 рубля.

Поддержку нашим акциям оказывала динамика западных фондовых площадок.

"В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,4%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 выросли на 1,7% и 1,4% соответственно", — пояснил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Нейтральным фактором выступила динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидировался в районе $43,3 за баррель. Давление же на российские акции оказали дивидендные отсечки, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин

"Поводом для продаж служит информация об утечке 45 тонн авиационного топлива на одном из трубопроводов "Норникеля" в Арктике и информация о взрыве и пожаре на автозаправочной станции компании "Лукойл" в Гяндже, промышленном центре на западе Азербайджана", — пояснил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

По мнению аналитика ИАЦ "Альпари" Анны Бодровой , бумаги "Норникеля" "стремятся к новому тесту минимума прошлой недели 18 тыс. 570 рублей, и при его пробое могут опуститься к 18 тыс. 350 рублей".

Прогноз на вторник

Эксперты отмечают, что спрос на активы развивающихся стран в ближайшее время может носить сдержанный характер.

"Инвесторы ожидают объявления ОПЕК по итогам заседания комитета совместного министерского мониторинга (JMMC) во вторник или среду официального завершения "жесткой" фазы сделки и повышения квот добычи с августа на 2 млн баррелей до 7,7 мбд. Кроме того, негативное давление на настроение рынка может оказывать обнародованный на днях план повышения налогов Джо Байдена, ключевого оппонента Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США", — пояснил Александр Осин.

В "Фридом Финанс" считают, что шансы снижения российского рынка акций завтра преобладают. Целевые диапазоны закрытия вторника для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2745 — 2800 пунктов и 70,30 — 71,05 рубля соответственно. По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи во вторник сформируется в диапазоне 2750-2815 пунктов, курс рубля к доллару — 70,4-71,6 рубля.