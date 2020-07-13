Путин назвал главную задачу властей России

Российский президент Владимир Путин Владимир Путин на совещании с кабмином по вопросу национальных проектов назвал главной задачей поддержку занятости населения и стабильность доходов граждан России.

Необходимо выйти на устойчивый прирост населения, бороться с бедностью, для этого нужны новые рабочие места и благоприятные условия для ведения своего бизнеса, заявил Путин.

"Нам нужно выйти на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни, конечно, последовательно бороться с тем, что называется малоприятным словом "бедность". Решение здесь очевидно: нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести свое дело", — сказал глава государства.

Важно продолжать усилия по преодолению нанесенного российской экономике пандемией коронавируса ущерба, подчеркнул президент.

Он также призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие.

На заседании совета президент предложил обсудить актуализацию нацпроектов с учетом и накопленного опыта и уроков последних месяцев, скорректировать работу, исходя из реальной ситуации и в России, и в глобальной экономике.