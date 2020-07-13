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Путин назвал главной задачей поддержку занятости и стабильность доходов россиян 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 49 минут назад
Путин назвал главную задачу властей России
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин Владимир Путин на совещании с кабмином по вопросу национальных проектов назвал главной задачей поддержку занятости населения и стабильность доходов граждан России.
Необходимо выйти на устойчивый прирост населения, бороться с бедностью, для этого нужны новые рабочие места и благоприятные условия для ведения своего бизнеса, заявил Путин.
"Нам нужно выйти на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни, конечно, последовательно бороться с тем, что называется малоприятным словом "бедность". Решение здесь очевидно: нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести свое дело", — сказал глава государства.
Важно продолжать усилия по преодолению нанесенного российской экономике пандемией коронавируса ущерба, подчеркнул президент.
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Он также призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие.
На заседании совета президент предложил обсудить актуализацию нацпроектов с учетом и накопленного опыта и уроков последних месяцев, скорректировать работу, исходя из реальной ситуации и в России, и в глобальной экономике.
"Мы должны более эффективно распределять наши возможности. Маневрировать средствами. И в этой связи считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год. И уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие", — сказал Путин.
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Экономика , Личный счет , Владимир Путин
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