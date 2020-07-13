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Белоусов дал прогноз по уровню безработицы в июне 

Rambler News Service и ещё 9 1 час назад
Белоусов дал прогноз по уровню безработицы в июне
Фото: РИА Новости
Уровень безработицы в июне 2020 года, по прогнозу, может составить 6,3%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
«В июне — сейчас цифр еще нет, они должны появиться в ближайшее время, но, по оценке, уровень безработицы составит, скорее, 6,3%», — сказал Белоусов.
По данным Росстата, в апреле 2020 года уровень безработицы вырос на 1,1 п.п. и составил 5,8%. В мае 2020 года уровень безработицы составил 6,1%.
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Экономика , Другое , Андрей Белоусов
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