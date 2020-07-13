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Российские нефть и газ оказались невостребованными 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Российские нефть и газ оказались невостребованными
Фото: Lenta.ru
Российские нефть и газ в первой половине 2020 года оказались невостребованными на внутреннем и внешнем рынках. К такому выводу пришли авторы исследования (есть в распоряжении «Ленты.ру») Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).
По данным авторов, в первом полугодии 2020-го и отдельно в июне был зафиксирован спад спроса на продукцию почти всех отраслей российской промышленности. Для добывающих отраслей в целом этот показатель составил 6,3 процента для периода с января по июнь и 13,4 процента для июня.
Добыча нефти упала в первом полугодии на 4,7 процента (до 264,7 миллиона тонн), в июне — на 16,4 процента (до 38,2 миллиона тонн). Объемы экспорта снизились на 5,7 процента (до 122,9 миллиона тонн) в первом полугодии и на 14,7 процента (до 18,1 миллиона тонн) в июне. Отчасти это связано с обязательствами России в качестве участника сделки ОПЕК+, направленной на стимулирование роста мировых цен.
Добыча природного газа в первой половине года сократилась на 9,7 процента, в июне — на 12,3 процента. Также снижение спроса зафиксировано в угольной промышленности: добыча снизилась на 8,1 процента за полгода, экспорт — на 6,2 процента.
Спад наблюдался в средне— и высокотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности: на 6,4 и на 20,8 процента соответственно, в июне — на 10 и 28 процентов. При этом низкотехнологичные отрасли стали единственными, кто не ощутил на себе негативного влияния общего кризиса. Спрос на их продукцию вырос на 9,1 процента за шесть месяцев и на 7,3 процента в июне. Такую тенденцию авторы объясняют положительной динамикой в пищевой промышленности.
13 июля первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил о возможности достижения показателей роста российского ВВП на уровне трех процентов к 2023 году. Это, по его словам, будет означать выполнение положений майского указа президента от 2018 года.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Андрей Белоусов , Lenta.ru
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