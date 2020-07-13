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ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки 

ТАСС и ещё 1 19 минут назад
ЦБ раскрыл планы по ключевой ставке
Фото: РИА Новости
Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в Совете Федерации РФ.
"В июне мы снизили, вы знаете, ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум. И данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения", — сказала она.
Она также сообщила, что банки с начала пандемии реструктурировали кредитов на общую сумму 4,3 трлн рублей, и добавила, что ЦБ поддерживает предложение о возможности частичного снятия средств с индивидуальных инвестиционных счетов.
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Экономика , Эльвира Набиуллина , Совет Федерации , Центральный банк России
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