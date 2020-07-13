ЦБ раскрыл планы по ключевой ставке

"В июне мы снизили, вы знаете, ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум. И данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения", — сказала она.

Она также сообщила, что банки с начала пандемии реструктурировали кредитов на общую сумму 4,3 трлн рублей, и добавила, что ЦБ поддерживает предложение о возможности частичного снятия средств с индивидуальных инвестиционных счетов.