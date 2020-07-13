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Кудрин заявил, что российские банки могут столкнуться с нехваткой капитала 

ТАСС 1 час назад
Кудрин: «банки могут встретиться с нехваткой капитала»
Фото: ТАСС
Российские банки в ближайшее время могут столкнуться с нехваткой капитала и необходимостью докапитализации. Об этом в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Объем недосозданных резервов сравнялся с величиной избыточного капитала в банковской сфере. Это не критический момент, но этот риск растет. Мы должны понимать, что после смягчения регуляторных требований придется выходить из этой зоны и давать реальные оценки тем рискам, которые есть у кредитного портфеля, и тем самым банки могут встретиться с нехваткой капитала и потребуется докапитализация банков, или санация, или ликвидация", — сказал Кудрин.
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Экономика , Личный счет , Алексей Кудрин , Счетная палата , Совет Федерации
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