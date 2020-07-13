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Кудрин назвал две главные угрозы для экономики России 

Ura.Ru и ещё 12 1 час назад
Кудрин назвал главные угрозы для экономики России
Фото: ТАСС
Стабильности российского финансового рынка больше всего угрожают доминирование крупных государственных институтов и госдолг США. Об этом на выступлении в Совете Федерации заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин. Он подчеркнул, что сейчас финансовая система России на 120 месте по устойчивости в мире.
«Один из факторов нашего низкого положения — доминирование крупных государственных институтов. Риск номер два — это нарастание долговой нагрузки на мировом рынке. Госдолг США только с начала года вырос со 108% до 123% ВВП», — говорит Кудрин.
Политик объяснил, если долг США продолжит расти, то вскоре он окажется критическим для доллара, пишет деловое издание «Взгляд». Это будет иметь последствия для мирового рынка, в том числе пошатнет стабильность и российского финансового рынка, считает глава СП. Совокупный мировой долг сейчас составляет 322%, отметил Кудрин.
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Комментарии 8
Экономика , Алексей Кудрин , Счетная палата , Совет Федерации , Деловая газета "Взгляд"
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