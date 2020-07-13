«Это опасные слухи, коллеги. Это не шутки с такими вещами. Вот у нас есть закон о фейках, и в соответствии с этим законом, если дается ложная информация, которая может привести к экономическим, социальным и иным потрясениям, виновники такой информации должны жестко наказываться. Поэтому я попрошу, Николай Андреевич (Журавлев, заместитель председателя Совфеда. — RNS), давайте посмотрим, может быть, все-таки понятно, откуда эти слухи, и надо привлекать к ответственности. Зачем людей-то беспокоить, зря волновать ложными слухами», — сказала Матвиенко.

Ранее о том, что в России нужно провести деноминацию рубля в 100 раз, заявил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в интервью «Ведомостям». Он аргументировал это предложение значительным ростом объема наличной денежной массы в стране.

По данным ЦБ, объем наличных денег в обращении в России к 1 июля достиг рекордного значения 12,4 трлн руб. Как заявила в ходе заседания Совета по финансовому рынку глава ЦБ Эльвира Набиуллина, «никаких деноминаций» регулятором не планируется.