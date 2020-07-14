Мишустин оценил важность Союзного государства для РФ и Беларуси

Председатель правительства России Михаил Мишустин оценил важность Союзного государства для Москвы и Минска. Об этом он заявил 14 июля в ходе встречи со своим белорусским коллегой. Стали известны детали переговоров глав правительств России и Беларуси.

«Союзное государство — это совместное достояние России и Беларуси, гарантирующее гражданам двух стран широкие экономические и гуманитарные права», — заявил председатель правительства России Михаил Мишустин по результатам московских переговоров с белорусской делегации, которую возглавил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

«В ходе вашего визита будут подписаны важные документы, в первую очередь по сооружению Белорусской АЭС и сотрудничеству в нефтяной сфере. Надеюсь, сегодня мы все соответствующие документы оформим и выпустим», — сказал председатель правительства России.

Российский премьер отметил, что в этом году серьезное влияние на показатели партнерства оказала эпидемия коронавируса. За первые пять месяцев года товарооборот снизился и составил чуть более $35 млрд Но если российский экспорт сократился более чем на 30%, то белорусские компании свои поставки в нашу страну уменьшили только на 7%. «Это означает, что в этих непростых условиях наши белорусские партнеры успешно работают на нашем рынке, что мы приветствуем», — заявил Мишустин. Он высказал уверенность, что совместными усилиями к концу года правительства смогут исправить ситуацию с товарооборотом.

В свою очередь, белорусский премьер заявил, что Россия — ключевой торговый партнер Беларуси, тем не менее отметив, что «нельзя не признать тот факт, что не менее чувствительным моментом является взаимно упущенная выгода от сохраняющихся барьеров, изъятий и ограничений по доступу на внутренние рынки». Он заверил, что правительство Беларуси борется с этим и на двусторонней основе, и в рамках евразийской интеграции. «Тем не менее такие факты продолжают оставаться», — констатировал он.

По итогам, стороны сошлись на том, что перспективными направлениями сотрудничества остаются наука, технологии, цифровая экономика.