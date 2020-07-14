Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.08
$
71.39
80.97
80.43
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.87
80.78
Индексы и котировки Brent
43.05
+0.07 Золото
1807.30
–0.03 РТС
1234.50
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.07
1.1391
+0.0149
29.06
1.1242
10.07
02.07
18.06

Мишустин оценил важность Союзного государства для России и Беларуси 

Евразия Эксперт и ещё 20 1 час назад
Мишустин оценил важность Союзного государства для РФ и Беларуси
Фото: Евразия Эксперт
Председатель правительства России Михаил Мишустин оценил важность Союзного государства для Москвы и Минска. Об этом он заявил 14 июля в ходе встречи со своим белорусским коллегой. Стали известны детали переговоров глав правительств России и Беларуси.
«Союзное государство — это совместное достояние России и Беларуси, гарантирующее гражданам двух стран широкие экономические и гуманитарные права», — заявил председатель правительства России Михаил Мишустин по результатам московских переговоров с белорусской делегации, которую возглавил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
«В ходе вашего визита будут подписаны важные документы, в первую очередь по сооружению Белорусской АЭС и сотрудничеству в нефтяной сфере. Надеюсь, сегодня мы все соответствующие документы оформим и выпустим», — сказал председатель правительства России.
Российский премьер отметил, что в этом году серьезное влияние на показатели партнерства оказала эпидемия коронавируса. За первые пять месяцев года товарооборот снизился и составил чуть более $35 млрд Но если российский экспорт сократился более чем на 30%, то белорусские компании свои поставки в нашу страну уменьшили только на 7%. «Это означает, что в этих непростых условиях наши белорусские партнеры успешно работают на нашем рынке, что мы приветствуем», — заявил Мишустин. Он высказал уверенность, что совместными усилиями к концу года правительства смогут исправить ситуацию с товарооборотом.
В свою очередь, белорусский премьер заявил, что Россия — ключевой торговый партнер Беларуси, тем не менее отметив, что «нельзя не признать тот факт, что не менее чувствительным моментом является взаимно упущенная выгода от сохраняющихся барьеров, изъятий и ограничений по доступу на внутренние рынки». Он заверил, что правительство Беларуси борется с этим и на двусторонней основе, и в рамках евразийской интеграции. «Тем не менее такие факты продолжают оставаться», — констатировал он.
По итогам, стороны сошлись на том, что перспективными направлениями сотрудничества остаются наука, технологии, цифровая экономика.
Видео дня. Работодатели оплатят электричество сотрудникам на «удаленке»
Евразия Эксперт: последние новости
Россия передала союзникам 600 тысяч тест-систем на коронавирус Россия передала союзникам 600 тысяч тест-систем на коронавирус «Зацепиться зубами»: Беларусь решила расширить присутствие на российском рынке «Зацепиться зубами»: Беларусь решила расширить присутствие на российском рынке В КГК Беларуси заявили о «кукловодах из Газпрома», стоящих за задержанным Бабарико В КГК Беларуси заявили о «кукловодах из Газпрома», стоящих за задержанным Бабарико
Комментарии
Экономика , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Между Украиной и Евросоюзом разгорается скандал
Между Украиной и Евросоюзом разгорается скандал
В РАН высказались о деноминации рубля
В РАН высказались о деноминации рубля
Российским ТЦ предрекли массовую гибель
Российским ТЦ предрекли массовую гибель
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Россияне согласились остаться без копейки
00:36
Россияне согласились остаться без копейки
Личный счет
Доллар может повторить 2008 год
03:22
Доллар может повторить 2008 год
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение