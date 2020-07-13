Экономист высказался о деноминации рубля 

Экономист Андрей Школьников заявил, что деноминации и девальвации российской валюты не будет, так как в этом «нет никакого смысла». Об этом сообщает «Царьград».

Как писал «Рамблер», ране глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию рубля в сто раз.

По мнению эксперта, на такую меру можно пойти из-за роста объема наличных в стране. Он заявил, деноминация обойдется недорого и сделать это можно будет за счет Центробанка . Эксперт отмечал, что после этого бутылка воды будет стоить около 30-70 копеек, на метро можно будет проехаться за 50 копеек, а курс доллара составит 70 копеек.

«Скорее всего, это [разговоры о деноминации — прим.ред.] занавес, попытка затуманить действительное положение, плюс перевод внимания каких-то вопросов на другие», — заявил Школьников.

Он отметил, что Банк России всегда может запустить печатный станок, деноминация для этого не нужна.